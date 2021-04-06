النفط ينتعش بفضل بيانات اقتصادية قوية

ارتفعت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون لتصيد صفقات عقب انخفاض في اليوم السابق بفعل ارتفاع إنتاج “أوبك+”، فيما تحسنت آفاق التعافي بفضل بيانات اقتصادية قوية.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.26 بالمئة إلى 62.93 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.2 بالمئة أمس الاثنين.

فيما زادت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.38 بالمئة إلى 59.46 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 4.6 بالمئة أمس الاثنين.

وتلقت المعنويات في السوق دفعة من مسح معهد إدارة التوريدات، الذي كشف أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس الماضي.

وتأتي البيانات بعد تقرير للوظائف يوم الجمعة الماضي فاق التوقعات، بإضافة 916 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي.

وقالت مارغريت يانغ، الإستراتيجية لدى “ديلي فيكس” إن البيانات الأمريكية “أكدت زخم النمو في أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى توقعات مشرقة للطلب على الطاقة”.

وتدعمت المعنويات الإيجابية، إذ كشف مسح يجريه القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع الخدمات الصيني تسارع في مارس الماضي، إذ عينت الشركات المزيد من الموظفين وزاد تفاؤلها.

وساهم ذلك في تبديد المخاوف بشأن اتفاق أبرم الأسبوع الماضي من جانب مجموعة “أوبك+” لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو المقبل، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو المقبل، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو المقبل.

كما من المقرر أن تتخلص السعودية من خفض إضافي طوعي بمليون برميل يوميا على مدى تلك الأشهر الثلاثة. وفي الوقت ذاته، تعكف إيران، العضو في منظمة “أوبك” المعفاة من القيام بتخفيضات، على زيادة الإمدادات.

المصدر: رويترز