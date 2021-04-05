استشهاد امرأة يمنية متأثرة بجراحها التي أصيبت بها إثر جريمة لقوى العدوان في منطقة الأعمور بمديرية حيفان قبل أسبوعين (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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استشهاد امرأة يمنية متأثرة بجراحها التي أصيبت بها إثر جريمة لقوى العدوان في منطقة الأعمور بمديرية حيفان قبل أسبوعين (المسيرة)
منذ 43 mins
5 April، 2021
اليمن
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