ظريف خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بريطانيا: لتظهر الدول الاوروبية في موقف بناء خلال اجتماع فيينا

طالب وزير الخارجية “محمد جواد ظريف”، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني “دامينيك راب”، طالب الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي ان تظهر الى جانب الوفاء بتعهداتها، في موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان ظريف تباحث امس السبت هاتفيا مع نظيره البريطاني راب، وذلك بدعوة من الاخير.

واستعرض الجانبان في هذه المباحثات، اخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي ولاسيما اجتماع اللجنة المشتركة القادم في فيينا.

كما جدد وزير الخارجية الايراني، التاكيد على ضرورة الغاء كامل الحظر الامريكي اللاقانوني والجائر، قطعيا وبالشكل الذي يتيح التحقق بشأنه من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، واضاف قائلا : عند ذلك سنعود الى تعهداتنا.

وطالب ظريف الدول الاوروبية الاعضاء في الاتفاق النووي، ان تظهر الى جانب الوفاء بتعهداتها، في موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم.

من جانبه، اكد وزير الخارجية البريطاني، ان بلاده ستبذل جهدها بهدف انجاح هذه المفاوضات.

وزيرا الخارجية الايراني والبريطاني، ناقشا خلال الاتصال الهاتفي بينهما امس، عددا من القضايا القنصلية والسياسية الثنائية ايضا.

المصدر: وكالة ارنا