مصر: اصطدام قطار بسيارة غرب الإسكندرية

اصطدم قطار مطروح القاهرة الأربعاء بسيارة نقل غرب الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة سير القطارات.

وقالت مصادر مصرية إن “قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام بين قطار مطروح القاهرة وسيارة نقل خرسانة بدائرة القسم”.

وتابعت المصادر “تبين من الفحص اصطدام سيارة نقل أصر سائقها على عبور خط القطار في توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات”.

واضافت المصادر “ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة، وتمت إعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق”.

المصدر: فلسطين اليوم