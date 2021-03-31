السيد نصر الله: اليوم محور المقاومة ليس في حالة ركود بل عبر خلال العشر سنوات الماضية عبر أسوأ المراحل وهذا المحور يقابل التهديدات بمزيد من العمل وتراكم القوة والقدرات التي ستحسم المستقبل والاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشى الحرب وذلك بسبب قدرات المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 18:46

السيد نصر الله: اليوم محور المقاومة ليس في حالة ركود بل عبر خلال العشر سنوات الماضية عبر أسوأ المراحل وهذا المحور يقابل التهديدات بمزيد من العمل وتراكم القوة والقدرات التي ستحسم المستقبل والاسرائيلي يهدد بالحرب ويخشى الحرب وذلك بسبب قدرات المقاومة

منذ 6 mins 31 March، 2021
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