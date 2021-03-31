العدو الاسرائيلي اعتقل فلسطينيا واعتدى على آخرين بالخليل المحتل

اعتقلت قوات العدو الاسرائيلي فلسطينيا الاربعاء واعتدت على آخرين خلال منعها اغلاق باب الزاوية وسط الخليل بالضفة المحتلة، لحماية مسيرة للمستوطنين الصهاينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وائل عمرو واعتدت على عدد من نشطاء في المقاومة الشعبية، خلال محاولتهم منع الاحتلال من اغلاق المحال التجارية في باب الزاوية لتمكين وتأمين مسيرة للمستوطنين للوصول الى ما يسمى قبر عتنائيل في باب الزاوية لإجراء طقوس تلمودية في عيد الفصح اليهودي”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتدت على نشطاء في المقاومة الشعبية وهم: عماد أبو شمسية، ومفيد الشرباتي، ومهند الجعبري، وأبو عماد جابر، كما أغلقت المنطقة بالكامل”.

المصدر: فلسطين اليوم