التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 17:14

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المطار باتجاه الانفاق وصولا الى خلدة

منذ 1 ساعة 31 March، 2021
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