الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 13 وفاة و2288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1839 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه “تم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة: قلقيلية 2، نابلس 1، طولكرم 2، جنين 2، الخليل 4، رام الله والبيرة 1″، وتابعت “تم تسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 55، نابلس 269، طولكرم 103، جنين 174، طوباس 44، الخليل 286، رام الله والبيرة 186، سلفيت 21، ضواحي القدس 30، أريحا والأغوار 12، بيت لحم 47، قطاع غزة 1061”.

المصدر: فلسطين اليوم