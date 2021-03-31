مياه لبنان الجنوبي: اجراءات للتخفيف عن المواطنين عبر تخفيضات وتسهيلات بالدفع

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان الاربعاء أنها اتخذت سلسلة إجراءات تخفف قدر الامكان عن المواطنين وتقدم التسهيلات المالية لهم، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة والضغوط المعيشية الواقعة على كاهلهم”.

وأشارت المؤسسة الى ان الاجراءات المتخذة هي:

1- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (90%) وذلك لغاية 31 كانون الاول 2021.

2 – تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 على اقساط شهرية تصل الى 60 دفعة (لمدة تصل أقصاها الى 5 سنوات)

3 – خفض رسم الاشتراك الجديد من 620 ألف ليرة لبنانية الى 353 ألف ليرة لبنانية.

4 – الغاء بدل تغيير أسماء المشتركين (نقل الإسم مجاني).

وأعلنت المؤسسة أنه “تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد بات بإمكان المشتركين الحاليين تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 على 4 دفعات فصلية (دفعة كل 3 أشهر)”، واكدت “أنها أمنت للمواطنين المقيمين والمغتربين غير الراغبين بتحمل كلفة ووقت التنقل امكانية الدفع الالكتروني عبر موقعها www.slwe.gov.lb، وهي لا تزال توفر لهم امكان الدفع عبر مكاتب شركات تحصيل وارسال الأموال OMT, CashU في مختلف فروعها في البلدات والمدن اللبنانية كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام