الطقس غدا الخميس ماطر مع انخفاض في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاربعاء غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل .

– الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم الاربعاء، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا ومصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية وهطول أمطار متفرقة ومتقطعة في المناطق الشمالية.

– الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة من المتوقع ان تشتد أحيانا، مع حدوث برق ورعد اعتبارا من بعد الظهر .

– السبت: غائم جزئيا مع تشكل ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 14 درجة في الداخل من 5 الى ،18 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15و 35 كلم/س، تشتد أحيانا لتقارب 50كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 80 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إلى مائج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 762ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية