كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تخوض اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2021 - 10:44

كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تخوض اشتباكاً مسلحاً مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة شرق دير البلح وسط قطاع غزة (وكالة يونيوز)

منذ 15 mins 31 March، 2021
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