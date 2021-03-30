تقرير مصور | بونجيسة الهرم بألف وخمسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 23:40

تقرير مصور | بونجيسة الهرم بألف وخمسة

منذ 2 ساعة 30 March، 2021
لبنان

بونجيسة الهرم.. صارت بـ 1500 ليرة..

المصدر: قناة المنار

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