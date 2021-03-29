حماس سجلت قائمتها المرشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلنت حركة “حماس” في فلسطين الاثنين تسجيل قائمتها المرشّحة للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، المزمع عقدها في 22 أيار/مايو القادم.

وقال رئيس القائمة عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية “قدمنا قائمة بعنوان (القدس موعدنا) وتحمل الرقم 10”.

وأضاف الحية “نحن حريصون على تصميم قائمتنا على أن تكون القدس عنوانها”، وأشار إلى أن “القائمة تضم خبراء ومتخصصين ومن الأسرى الفلسطينيين”، ولفت إلى “أنهم في انتظار الإشعار بالقبول ثم المضي إلى الأمام”.

وأمل الحية أن “تكون الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام”، وشدد على حق القوائم التنافس بشرف”، وحذر “من تسييس أي بعد قضائي بالعملية الانتخابية”، وأكد على “حرص الحركة على أن يكون على قائمتها عمالقة الأسرى والحرص على أن يمثل عنصر الشباب ثلث القائمة الانتخابية”.

المصدر: فلسطين اليوم