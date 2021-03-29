مقدمة نشرة أخبار قناة المنار الرئيسية اليوم الاثنين 29-03-2021

قد ينجو البلدُ من العتمةِ لاشهرٍ قليلة، لكنْ هل ينجو من تايتنك جديدة؟

تحذيرٌ لرئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري، وصَّفَ الخطرَ الذي يتهددُ البلادَ ما لم تُشَكَّل حكومة، كحادثةِ سفينةِ التايتنك، والبلدُ اِن غرقَ فلن يَنجُوَ أحدٌ بحسبِ الرئيس بري.

في جلسةِ التحذيرِ نفسِها نجت البلادُ من العتمةِ معَ اقرارِ مجلسِ النوابِ سلفةَ مئتي مليونِ دولارٍ أميركيٍ لوزارةِ الطاقة، ولم يَغِب التوترُ السياسيُ عن خطوطِ التوترِ العالي الكهربائي، لكنْ بينَ السيِّئِ والاسوأِ اختارَ المجلسُ ان يُنقذَ البلدَ من العتمةِ على ما قالَ رئيسُه.

المشكلةُ الرئيسةُ اَنَّ المجلسَ سيجتمعُ بعدَ اشهرٍ لاقرارِ سُلفةٍ جديدة، ولا من يُشهِرُ خياراتٍ جديدةً لانقاذِ البلادِ والعبادِ من كلِّ انواعِ العتماتِ الكهربائيةِ والاقتصاديةِ والصحية. خياراتٌ لا بدَّ ان يتمَ التذكيرُ بها مع كلِّ استحقاقٍ من انَّ اياديَ ممدودةً لمساعدةِ لبنانَ لو تَطَلَّعَ اهلُه قليلاً نحوَ الشرق.

تطلعٌ قد يزدادُ صعوبةً معَ غضبِ الناظرِ الاميركي وقلقِه من الاتفاقِ الاستراتيجي الصيني الايراني كما صَرَّحَ حاكمُ البيتِ الابيض جو بايدن..

على كلِّ حالٍ ما زالت العتمةُ تَحكمُ الملفَ الحكومي، ولا بصيصَ املٍ اقتصادي، والحاكمُ بامرِ المالِ عندَ وعودِه، فيما اضافَ مجلسُ النوابِ الى قوانينِه اليوم، قانونَ استعادةِ الاموالِ المنهوبة، على املِ ان يجدَ اللبنانيونَ سلطةً تنفيذيةً تقومُ بتطبيقِ هذه القوانين.

اما تطبيقُ الدستورِ ومراعاةُ الصلاحياتِ فهي الطرقُ الاقصرُ الى تشكيلِ الحكومةِ كما اشارَ رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون، الذي دعا الرئيسَ المكلفَ للاقتناعِ بانَ التاليفَ لا يَحصُلُ باحتكارِ شخصٍ للعملية. فيما آنَ الاوانُ لاخراجِ الموضوعِ الحكومي بكلِّ تشابكاتِه من خانةِ المصالحِ الضيقة التي اوصلَتِ البلادَ الى منزلقاتٍ قاتمةٍ وخطيرةٍ بحسبِ المكتبِ السياسيِ لحركةِ امل..

في تحركٍ تكريميٍ لعالمٍ جليلٍ من لبنان، يقيمُ تجمعُ العلماءِ المسلمينَ حفلاً تأبينياً للراحلِ الشيخ احمد الزين عندَ الرابعةِ والنصفِ من عصرِ الاربعاء، يتحدثُ فيه الامينُ العامّ لحزبِ الل سماحةُ السيد حسن نصر الله.

المصدر: قناة المنار