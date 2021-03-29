عويدات يرد شكوى حول إدخال أدوية إيرانية الى لبنان لعدم وجود ما يبررها

قرر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات حفظ شكوى مقدمة ضد “كل من وزير الصحة السابق جميل جبق والوزير الحالي حمد حسن واحدى الشركات لإقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان”. وقدد علل عويدات قرارها “بعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيها”.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “عويدات قرر حفظ الشكوى المقدمة من عدد من المحامين ضد كل من جبق وحسن وشركة ليبيران وكل من يظهره التحقيق بجرائم إساءة الأمانة والغش وإساءة استعمال السلطة، من جراء اقدامهم على إدخال أدوية إيرانية المنشأ إلى لبنان”.

ورأى عويدات أن “الشكوى لا تتضمن ما يشكل شبهة حول إقدام أي من الأشخاص المذكورين أعلاه، على إدخال أدوية إيرانية المنشأ، بقصد جلب منفعة شخصية، أو أن هذه العقاقير تشكل ضررا بصحة الانسان”، وأشار إلى أن “البت بقانونية قرارات وزير الصحة بإدخال أدوية إلى لبنان يخرج عن صلاحية النيابة العامة، لذلك تقرر حفظ الشكوى لعدم وجود ما يبرر اتخاذ أي اجراء قضائي فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام