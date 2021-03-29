دهم مستودع في صيدا لتخزينه السكر والارز المدعومين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 15:34

دهم مستودع في صيدا لتخزينه السكر والارز المدعومين

منذ 14 mins 29 March، 2021
دهم2
لبنان

دهمت قوة من عناصر مديرية امن الدولة الاقليمية في محافظة لبنان الجنوبي الاثنين بمؤازرة عناصر من شرطة بلدتي صيدا والهلاليه شرق المدينة مستودعا لتخينه السكر والأرز المدعوم.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “المستودع المداهم يقع في منطقة القياعة، حيث يخزن في داخله 80 كيسا من السكر والأرز المدعومين زنة 5 كيلوغراما للكيس الواحد، وتم العثور على أكياس أخرى منها فارغة وبعضها الآخر تم تفريغه جزئيا من زنته الكاملة بهدف التلاعب بسعر بيعه”ز

وتابعت الوكالة “عملت عناصر أمن الدولة بعد تحديد كمية المواد التي تم تخزينها على حجزها ووضعها بتصرف بلدية الهلالية – كونها الجهة المعنية بحفظها – لمعاينتها غدا من قبل مراقبي الاقتصاد لتعذر وجودهم اليوم بسبب إضرابهم، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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