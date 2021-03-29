مراقبو الاقتصاد في البقاع أعلنوا التوقف عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم

أعلن مراقبو مصلحة الاقتصاد والتجارة في البقاع التوقف عن العمل لحين اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق المعتدي على زملائهم أثناء تأدية وظيفتهم في بلدة النبي شيت.

وطالب المراقبون “بتنظيم محضر بحق المعتدي وإغلاق المحطة وتوقيفه ورد اعتبارهم أمام الرأي العام ونشر ذلك في وسائل الاعلام”، ودعوا “لإيجاد حل جذري لمشكلة السيارات أي تزويدنا بسيارات وبدل مالي يوازي التكاليف التي تتكبدها لإتمام مهامنا”.

وأسف المراقبون “لما حصل مع زملائهم أثناء تأدية وظيفتهم في بلدة النبي شيت”، وأضافوا “لقد سبق وتعرضنا لمواقف مماثلة ولكن حادثة النبي شيت كانت أكثر حدة وأذية جسديا ومعنويا وما حصل أحبط من عزيمتنا حيث أننا نعمل بجهد كبير ونقوم بواجبنا في هذه الظروف الصعبة ونضع أنفسنا وسياراتنا في سبيل الخدمة العامة وعلى نفقتنا ونتحمل أعباء العمل دون مقابل علما انه لا يوجد اي جهة رسمية في لبنان تتحمل ما نتحمله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام