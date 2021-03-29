الاحتلال الصهيوني يعتقل فلسطينياً بدعوى محاولة إدخال عبوة لمحكمة “سالم”

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين، مواطناً فلسطينياًً من سكان جنين بدعوى محاولته إدخال عبوة صغيرة إلى محكمة “سالم” العسكرية بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع 0404 العبري أن ما تسمى قوات “حرس الحدود” اعتقلت مواطناً من سكان جنين عندما حاول إدخال عبوة صغيرة إلى المحكمة العسكرية في الضفة المعروفة ب”محكمة سالم”.

وأوضح الموقع أن جنود الاحتلال أوقفوا المواطن على نقطة تفتيش قرب جنين، وخلال استجوابه لاحظ أحد الجنود وجود عبوة تحت قميصه وصوبوا أسلحتهم تجاهه واعتقلوه، واستدعوا خبراء المتفجرات لإبطال مفعول العبوة وأغلقوا المحكمة.

ويقع معسكر سالم شمال غرب محافظة جنين، على مقربة من منطقة “الخط الأخضر” التي تفصل بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48، ويقع قسم كبير منه اليوم على أراضي قرية رمانة وقرية زبوبا.

ويوجد به مقر ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، ومقرات للجيش والمخابرات الإسرائيلية، ومحكمة عسكرية ومكتب تسجيل الأراضي، وحقل للرماية، وهو أحد معابر الدخول إلى الداخل المحتل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام