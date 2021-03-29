مدير مرفأ طرابلس للمنار: 450 طنا من الأوكسيجين تصل اليوم الاثنين على متن سفينتين الى مرفأ طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 00:36

مدير مرفأ طرابلس للمنار: 450 طنا من الأوكسيجين تصل اليوم الاثنين على متن سفينتين الى مرفأ طرابلس

منذ 6 mins 29 March، 2021
مرفأ طرابلس شمال لبنان
لبنان

أفاد مدير مرفأ طرابلس احمد تامر انه ستصل صباح اليوم الاثنين الى مرفأ طرابلس السفينة اللبنانية Rimar والمحملة 6 شاحنات اوكسيجين حمولة كل واحدة 22 طنا.

وأضاف نامر أن “14 شاحنة اوكسيجين ستصل على متن السفينة اللبنانية Med Bridge ليصل العدد الاجمالي الذي سيصل 20 شاحنة بحمولة اجمالية تصل الى 450 طنا من الأوكسيجين”.

وأشار الى “جميع جميع الأجهزة الادارية والمرفئية والامنية والجمركية ستتولى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفريغ تلك الشاحنات وخروجها من المرفأ الى المستشفيات بالسرعة القصوى”.

المصدر: موقع المنار

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