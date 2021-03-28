مقتل سجين وإصابة ضابط في حادث احتجاز رهائن داخل سجن أمريكي

أفاد مسؤولون بمقتل سجين احتجز ضابطاً رهينة في حادث وقع بمركز الاحتجاز لمدينة أوكلاهوما وسط الولايات المتحدة أمس السبت. وقالت إدارة شرطة أوكلاهوما، إن “الضابط تم تحريره ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابة لم تذكر تفاصيلها، وذلك بعدما أطلق رجال الشرطة النار على السجين فأردوه قتيلا”.

وأوضح غريغ ويليامز، مدير مركز الاحتجاز في أوكلاهوما خلال مؤتمر صحفي، أنه “أثناء قيام الضابط بتوزيع الأدوية على نزلاء المركز، تعرض لاعتداء من قبل أحدهم على الأقل، وتمكن المهاجم من احتجاز الضابط رهينة، واستولى على المفاتيح التي كانت معه، ليفرج عن عدد من النزلاء الآخرين”.

وفي مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع المهاجم وهو يقول “لا يمكننا الاستحمام”، فيما يرد نزيل آخر أن الضابط المحتجز “لا علاقة له بذلك”، لكن ما حدث هو “نتيجة الوضع الحالي”.

المصدر: روسيا اليوم