مراسل المنار: معلومات أولية تتحدث عن تسلل سودانيين اثنين عبر السياج التقني في منطقة طربيخا قرب بلدة رامية عمل العدو على اعتقالهما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2021 - 01:52

مراسل المنار: معلومات أولية تتحدث عن تسلل سودانيين اثنين عبر السياج التقني في منطقة طربيخا قرب بلدة رامية عمل العدو على اعتقالهما

منذ 2 ساعة 27 March، 2021
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