مراسل المنار: تحركات لعدد من آليات الإحتلال داخل الأراضي المحتلة قبالة المنطقة بين مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة “زرعيت” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2021 - 01:52

مراسل المنار: تحركات لعدد من آليات الإحتلال داخل الأراضي المحتلة قبالة المنطقة بين مروحين ورامية وفي محيط مستعمرة “زرعيت”

منذ 3 ساعة 27 March، 2021
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