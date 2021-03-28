مراسل المنار: جيش العدو القى 12 قنبلة مضيئة داخل الأراضي المحتلة قبالة بلدة رامية الحدودية في القطاع الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2021 - 01:52

مراسل المنار: جيش العدو القى 12 قنبلة مضيئة داخل الأراضي المحتلة قبالة بلدة رامية الحدودية في القطاع الغربي

منذ 3 ساعة 27 March، 2021
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