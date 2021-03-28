لتنظيف سجادتك…عليك اتباع هذه الخطوات!

ان سكبت دون قصد طعامك على سجادتك المفضلة، أو قررت ان تدخل البيت وتمشي عليها بحذائك المتسخ، وتفكر الآن “هل سأدفع تكاليف باهظة لتنظيفها لدى محلات التنظيف الجاف؟”، بالطبع لست مضطراً لذلك، فما عليك سوى أن تشمر عن ساعديك، وتتبع النصائح التالية:

-التنظيف المستمر بالمكنسة الكهربائية: يوصي موقع “هوميفاي الألماني Homify”، نقلاً عن خبراء، باستخدام المكنسة الكهربائية كل يوم أو على الأقل كل يومين، إذ من الصعب استخراج الأوساخ والغبار بعد بقائها فترة طويلة من الزمن في السجاد.

-كن لطيفاً مع البقع: قاوم رغبة البدء في تنظيف البقع الفورية، لأن ذلك سيؤدي فقط إلى دفع الأوساخ في قماش السجادة. بدلًا من ذلك، ينصح موقع “بوبيولر ميكانيكس” بتربيت البقع برفق بمحلول تنظيف وقطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية أو إسفنجة، من أجل امتصاص السائل وتنشيف البقعة ومنه احتكاك جزيئات الأوساخ مع ألياف السجادة.

-استخدم المنظفات المناسبة للبقع المختلفة: إذا كنت ممن يفضلون استخدام المنظفات المنزلية، فموقع “هوميفاي” ينصحك باستخدام المياه المعدنية للتنظيف البسيط للبقع، واستخدام الخل أو الليمون على البقع شديدة الأوساخ أو الجافة.

فيما ينصح موقع “بوبيولر ميكانيكس” باستخدام الصابون الخاص بأطباق الجلي لإزالة البقع الدهنية، فما عليك سوى خلطها مع كوب ماء دافئ ووضعها لفترة من الوقت على السجادة ومن ثم تنظيفها.

-عد إلى الطرق التقليدية! ليس من المهم من أي بلد تنحدر أو في مكان تقيم! فكلنا شاهدنا أهالينا يضربون السجاد بعصاة للتخلص من الأوساخ، وبحسب موقع “هومفي”، فهذه طريقة فعالة أثبتت جدارتها على مر العقود، ولذلك من المهم “طرق” السجادة بين الفينة والأخرى في الهواء الطلق، وسوف تتفاجأ من كم الأوساخ التي تقبع داخل سجادتك المفضلة.

التنظيف الجاف قد يكون حلاً جيداً: نعم.. نعم! لقد قلت إن هذه الحلول قد تنقذك من الحاجة الملحة للذهاب إلى “محلات التنظيف الجاف”، ولكن هذا لا يعني أن العناية بالسجادة لدى مختصين غير مهم، فموقع “هوميفاي” ينصحك بترك الحالات الصعبة لهم، والذي سيساعد على تنظيف ألياف السجادة بشكل أعمق، قد يصعب عليك تحقيقها بالتنظيف المنزلي.

المصدر: dw.com