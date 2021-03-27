وزيرا خارجيتي إيران والصين يوقعان معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 13:24

وزيرا خارجيتي إيران والصين يوقعان معاهدة التعاون الاستراتيجي المشترك بين البلدين(روسيا اليوم)

منذ 33 mins 27 March، 2021
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