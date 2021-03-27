التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 4 سيارات على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 13:24

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 4 سيارات على اوتوستراد جبيل المسلك الشرقي ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 34 mins 27 March، 2021
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