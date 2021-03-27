”واتساب“ يطلق ميزة جديدة..

جرى إصدار تحديث إصدار جديد من واتساب لإطلاق ميزة تمكن المستخدمين من استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لما ذكره WABetaInfo، وهو موقع الويب الذي يتتبع الميزات والتغييرات القادمة على التطبيق.

وجاء في تقرير WABetaInfo: “يسعدنا أن نعلن أن واتساب يطلق اليوم إمكانية استيراد حزم الملصقات المتحركة في جميع أنحاء العالم، لجميع مستخدمي iOS و أندوريد“.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتم طرح الميزة في غضون الـ 24 ساعة القادمة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طرح واتساب تطبيق “Sticker Maker” للمستخدمين في ثلاث دول حتى يتمكنوا من البدء في إنشاء ملصقاتهم المتحركة الخاصة.

وقال موقع WABetaInfo الإلكتروني: “يمكنك البدء في استخدام تطبيق Sticker Maker لإنشاء ملصقات متحركة مخصصة لتطبيق الدردشة على iOS و أندرويد، في البرازيل والهند وإندونيسيا”.

المصدر: bc arabic