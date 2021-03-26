قوى الأمن: 962 شفاء في السجون من أصل 990 حالة أصيب بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 23:34

قوى الأمن: 962 شفاء في السجون من أصل 990 حالة أصيب بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس كورونا في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 962 حالة من أصل العدد الإجمالي 990 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 3710 فحصا مخبريا PCR للنزلاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ولفتت المديرية في بيان إلى أنه “وبعد إجراء عدد من فحوص PCR تم تشخيص: حالة ايجابية في سجن جزين، 14 حالة في فصيلة سجون طرابلس، 15 حالة ايجابية في سجن ونظارة قصر عدل طرابلس. وبالنسبة إلى نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية. أما في نظارات وحدة الشرطة القضائية، فتم تشخيص حالة إيجابية واحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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