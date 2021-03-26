إصابات خلال قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة ببيت دجن بالضفة المحتلة

أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع الجمعة خلال قمع قوات العدو الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس ونقل إلى المستشفى واثنين بالقدم وتم معالجتهم بالمكان”.

وأضافت المصادر أن “مسيرة بيت دجن انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية، حيث توقف المشاركون أمام منزل الشهيد عاطف حنايشة الذي استشهد قبل أسبوع برصاص الاحتلال”، وتابعت “ثم توجهت المسيرة إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة”.

المصدر: فلسطين اليوم