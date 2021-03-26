عكر استقبلت “لجنة أهالي شهداء انفجاء المرفأ”: لاستكمال الملفات للبدء بإعطاء التعويضات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2021 - 17:30

عكر استقبلت “لجنة أهالي شهداء انفجاء المرفأ”: لاستكمال الملفات للبدء بإعطاء التعويضات

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
الوزيرة زينة عكر
لبنان

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر الجمعة وفدا من لجنة أهالي شهداء انفجاء مرفأ بيروت.

واستمعت عكر من اللجنة الى مستجدات القضية وتم البحث في متابعة ملفات الشهداء بعد اعتبارهم شهداء الواجب في الجيش وفقا للقانون رقم 196 وضرورة استكمالها من أجل بدء إعطاء التقديمات والتعويضات من قبل وزارة المالية.

ولفتت عكر إلى “أهمية عدم تضييع الوقت لأن هذه القضية وطنية وهي مسؤوليتنا جميعا تجاه ذوي الشهداء”، شاكرة “للجنة التعاون القائم مع الجيش والتواصل مع الأهالي للبت في الملفات واستكمال المعلومات والاستمارات المتعلقة بها في أسرع وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة