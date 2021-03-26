الرئيس بري استقبل سفيري تركيا والنروج ومحافظ كربلاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2021 - 16:00

الرئيس بري استقبل سفيري تركيا والنروج ومحافظ كربلاء

منذ 20 mins 26 March، 2021
الرئيس بري
لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجمعة سفير النروج مارتن اترفيك، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده في لبنان.

ثم استقبل الرئيس بري السفير التركي الجديد علي أولسوي، في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت الزيارة مناسبة جرى خلالها بحث في الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية التركية .

كما التقى الرئيس بري محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في حضورعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة