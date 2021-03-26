اليمن:مسيرة جماهيرية كبرى بمناسبة اليوم الوطني للصمود في #صعدة

خرجت صباح، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية كبرى في مدينة صعدة بمناسبة اليوم الوطني للصمود، بالتزامن مع خروج مسيرتين ضمت أبناء – حيدان – رازح.

وألقيت في المسيرة العديد من الكلمات المثمنة لصمود شعبنا اليمني وثباته الذي شهد له العالم، وألقيت العديد من القصائد والأناشيد المعبرة.

وخرجت المظاهرة ببيان مسيرة أكدت فيه أن الصمود خيارنا المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني، وهو خيار مشروع لا نقاش فيه.

وجاء في بيان مسيرة صعدة:”لا أفق لتحالف العدوان إلا المزيد من الفشل والإجرام، وكلما طال العدوان ازددنا ثباتا وصمودا واستعدادا للتضحية”.

وأكد البيان:”تمسكنا بمواقفنا المبدئية الإيمانية تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونعلن استنكارنا ورفضنا العمالة والموالاة للعدو الإسرائيلي تحت مسمى التطبيع”.

كما جاء فيه”ندعو للاهتمام بالزراعة للوصول نحو الاكتفاء الذاتي، والعناية بالتكافل الاجتماعي بشكل مستمر، وللمزيد من التلاحم لمواجهة العدوان”.

وطالب البيان القوة الصاروخية والطيران المسير بالاستمرار في دك معاقل قوى العدوان بعمليات نوعية ومؤثرة حتى يكف العدوان شره عن شعبنا.

واختتم البيان أن”دماء شعبنا لن تذهب هدراً ولن تسقط بالتقادم، ولشعبنا الحق في ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم”.