قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 3 قياديين بحركة حماس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة دهم واعتقالات في مدينة الخليل، استهدفت ثلاثة من قادة حركة حماس.

وأفادت مصادر محلية أن”قوات الاحتلال اعتقلت وزير الحكم المحلي الأسبق والقيادي في حماس عيسى الجعبري، والنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس حاتم قفيشة، والأسير المحرر القيادي مازن النتشة، بعد دهم وتفتيش منازلهم بمدينة الخليل”.

والقيادي الجعبري هو أحد قيادات حركة حماس، ووزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة، كان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري المتجدد.

وأمضى النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشة ما يزيد عن 12 عاماً في سجون الاحتلال على عدة فترات اعتقالية معظمها في الاعتقال الإداري.

والقيادي في حركة حماس مازن النتشة، أحد قيادات الحركة ووجوهها في الخليل، واعتقل 10 مرات وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً من عمره متنقلاً بين السجون، منها 12 عاما تحت الاعتقال الإداري.

ويواصل الاحتلال استهدافه لقيادات وكوادر حركة حماس بالضفة الغربية، في ظل التحضير للانتخابات الفلسطينية العامة، والمساعي لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

المصدر: فلسطين اليوم