5 قتلى في إعصار في ولاية ألاباما الأميركية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة من أسرة واحدة، في إعصار ضرب امس ألاباما حيث أعلنت السلطات أيضا حال الطوارئ في عدد من مناطق هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب ما افادت وكالة “فرانس برس”.

وقالت حاكمة الولاية كاي آيفي “أدعو كل الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حال تأهب”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صور للدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة.

وفي بلدة أوهاتشي، قتل ثلاثة أشخاص من نفس العائلة كانوا في “مبنى خشبي”، في حين قتل شخص رابع كان في منزل متنقل، بحسب ما أعلن للوكالة بات براون الطبيب الشرعي في مقاطعة كالهون، موضحا أن شخصا خامسا لقي مصرعه في ويلينغتون من جراء الإعصار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية