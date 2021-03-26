بايدن: أعتزم الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2024.. وأنا مشتاق لترامب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نيته الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد في انتخابات عام 2024.

وقال بايدن ردا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس: “جوابي نعم. أعتزم الترشح لولاية ثانية”، مشيرا إلى أنه سيترشح مع نائبته الحالية كامالا هاريس من جديد.

وأضاف أنه لا يخطط عادة لما سيفعله بعد 3 أو 4 سنوات ونصف السنة، وأن هذه “توقعات” فقط.

وردا على أسئلة حول إمكانية منافسته دونالد ترامب في الانتخابات من جديد، قال بايدن مازحا: “سلفي… أنا مشتاق له، يا رب”.

وأضاف أنه لا يعرف ما إذا سيكون ترامب مرشحا للجمهوريين من جديد في عام 2024، وما إذا سيكون هناك الحزب الجمهوري بشكل عام، مضيفا أنه لا يفكر في هذا الموضوع على الإطلاق.

المصدر: وكالات