عكر نفت خبر عقد اجتماع لتفعيل حكومة تصريف الأعمال

نفى المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال في لبنان زينة عكر في بيان له الخميس الخبر المتعلق بعقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الاعمال.

وقال البيان “يتم التداول بأخبار تشير الى ان الوزيرة عكر تعقد اجتماعا الكترونيا للوزراء، لذلك ينفي المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن مستجدات التأليف وعن إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها”.

واضاف البيان “الواقع هو أنه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب والوزراء كافة”، وتابع “مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن أعمالهم ومن البديهيات أن يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام