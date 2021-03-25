الرئيس بري استقبل السفيرة الفرنسية وجرى البحث بالاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس السفيرة الفرنسية آن غريو، بناء على طلبها، حيث تم عرض الأوضاع العامة، خصوصا التفاصيل المتعلقة بالملف الحكومي والمعوقات التي تحول دون انجاز تشكيل الحكومة.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “جرى خلال اللقاء التشديد على وجوب الإسراع في تشكيل حكومة يتمكن من خلالها لبنان من معالجة أزماته، وفقا لما نصت عليه المبادرة الفرنسية”، وتابعت “استمر اللقاء ساعة، ثم غادرت السفيرة الفرنسية من دون الإدلاء بتصريح”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري القائمة بمقام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات، لا سيما السياسية والإنسانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام