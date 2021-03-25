السيد الحوثي:نؤكد على أن الصمود هو خيار شعبنا المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني وأنه خيار مشروع لا نقاش فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 17:56

السيد الحوثي:نؤكد على أن الصمود هو خيار شعبنا المبدئي والإنساني والأخلاقي والإيماني وأنه خيار مشروع لا نقاش فيه

منذ 59 mins 25 March، 2021
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