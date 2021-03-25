السيد عبد الملك الحوثي: طالما استمر العدوان والحصار فإن شعبنا مستمر في التصدي له بكل إباء وعزم وجد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 17:56

السيد عبد الملك الحوثي: طالما استمر العدوان والحصار فإن شعبنا مستمر في التصدي له بكل إباء وعزم وجد

منذ 59 mins 25 March، 2021
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