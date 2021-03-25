كورونا في مصر.. تسجل 40 وفاة و641 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 40 وفاة و641 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 197350، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11720.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 43 وفاة و648 إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد الإثنين الماضي، أن مصر بصدد إبرام اتفاق مع شركة “سينوفاك بيوتيك” الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا في البلاد.

وأضافت أن “مصر تأمل أن تصبح مركزا لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الإفريقية أيضا”.

المصدر: وكالة رويترز