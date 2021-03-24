الهيئة الصحية الاسلامية: 2297 خدمة في الساعات 48 الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الاسلامية في بيان، أن مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة نفذت 2297 خدمة مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت المهام على الشكل التالي:

– 188 خدمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة.

– تجهيز 36 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن).

– 1352 خدمة تدخل منزلي إسعافي.

– 123 خدمة نقل حالات إسعافية طارئة وعادية.

– 61 خدمة تعقيم.

– 224 نشاطا توعويا.

– 313 خدمة إعارة مستلزمات طبية ( جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر).

بالإضافة إلى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

واشارت الى ان “عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية في مكافحة جائحة “كورونا” فقط حتى الآن وصل إلى 7155 مهمة نقل (مصاب أو مشتبه بإصابته أو مخالط)، ودفن 1881 متوفى بالفيروس من أصل 5850 في لبنان، بالإضافة إلى 53276 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام