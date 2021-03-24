وزير الصحة السوري حسن الغباش: هذا الموضوع اليوم عبارة عن عمل انساني ونظرة انسانية وهذه الكمية من الاكسيجين سوف تساهم في دعم القطاع الصحي اللبناني نظرا لظرف طارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 15:08

وزير الصحة السوري حسن الغباش: هذا الموضوع اليوم عبارة عن عمل انساني ونظرة انسانية وهذه الكمية من الاكسيجين سوف تساهم في دعم القطاع الصحي اللبناني نظرا لظرف طارئ

منذ 47 mins 24 March، 2021
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