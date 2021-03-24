غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور ناشطة على طريق عام #الاوزاعي بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 13:14

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور ناشطة على طريق عام #الاوزاعي بالاتجاهين

منذ 33 mins 24 March، 2021
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