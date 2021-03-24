الطقس غدا الخميس ماطر مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الأربعاء غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا خصوصا شمال البلاد لتصل سرعتها الى 80 كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود الـ 3 امتار.

الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب، ماطر وعاصف أحيانا ويستمر تأثيره حتى يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا ، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى سرعة 70 كلم/س في الفترة الصباحية ويرتفع موج البحر لحدود ال3 أمتار.

– الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة خصوصا على الساحل مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الامطار مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع امطار محلية خفيفة صباحا وبداية ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويستقر الطقس اعتبارا من الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 2 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية – غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و60 كلم/س، تشتد احيانا لتتجاوز ال90 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

– الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الامطار والضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %.

– حال البحر: هائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام