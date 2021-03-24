روسيا تسجل 8861 إصابة كورونا جديدة و401 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة – مقر المكافحة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 8861 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 4483471 إصابة.

وجاء في بيان مقر العمليات “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 8861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 4483471 “.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1431 ، و53 حالة وفاة، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 807، فيما سجلت ضواحي موسكو 535 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 10355 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 4098400 شخص”.

وأشار المقر إلى تسجيل 401 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 96219 شخصا.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد “كوفيد-19” ، في آب/أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح “سبوتنيك في” فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

المصدر: وكالة سبوتنيك