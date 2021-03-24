غرفة التحكم المروري: تمت معالجة تجمع المياه داخل نفق #البربير والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 11:14
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غرفة التحكم المروري: تمت معالجة تجمع المياه داخل نفق #البربير والسير الى تحسن تدريجي
منذ 1 ساعة
24 March، 2021
غرفة التحكم المروري
نفق البربير
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غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و7 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
غرفة التحكم المروري: تجمع للمياه داخل نفق #البربير باتجاه #كورنيش_المزرعة والعمل جار على المعالجة
#احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية : 15 حادث، قتيل و 15 جريح
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