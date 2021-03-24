غرفة التحكم المروري: تمت معالجة تجمع المياه داخل نفق #البربير والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 11:14

غرفة التحكم المروري: تمت معالجة تجمع المياه داخل نفق #البربير والسير الى تحسن تدريجي

منذ 1 ساعة 24 March، 2021
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