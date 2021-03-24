أردوغان يدعو لتحديث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 00:32

أردوغان يدعو لتحديث الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين

منذ 20 mins 24 March، 2021
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
تركيا - عربي وإقليمي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي إلى تحديث الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول المهاجرين.

وأفادت وكالة “الأناضول” الرسمية التركية بأن أردوغان أكد خلال الاتصال، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب تحديث اتفاق 18 مارس 2016 بشأن الهجرة كأساس لأجندة إيجابية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.

كما أكد أردوغان لدراغي “تأييد تركيا للاستقرار والتعاون شرقي المتوسط وبحر إيجه وتأسيس علاقة تعاون بين دولتين تتمتعان بالمساواة في قبرص”.

المصدر: وكالة الاناضول

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