الرئيس عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة نجاة رشدي: لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل لتثبيت الاستقرار في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 14:06

الرئيس عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة نجاة رشدي: لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل لتثبيت الاستقرار في الجنوب

منذ 33 mins 23 March، 2021
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