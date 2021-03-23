الرئيس عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة نجاة رشدي: لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل لتثبيت الاستقرار في الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 14:06
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الرئيس عون خلال استقباله نائبة المنسق الخاص للامم المتحدة نجاة رشدي: لبنان حريص على تعزيز التعاون بين الجيش واليونيفيل لتثبيت الاستقرار في الجنوب
منذ 33 mins
23 March، 2021
الامم المتحدة
الجيش اللبناني
الرئيس عون
اليونيفيل
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