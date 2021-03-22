كورونا في فرنسا.. 343 وفاة و15792 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 343 وفاة و15792 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهر التقرير اليومي للوزارة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 92621، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 4289395.

وأشارت إلى عدد الذين يتلقون العلاج في غرف العناية الفائقة زاد بواقع 142 ليرتفع إلى رقم قياسي جديد في عام 2021 وهو 4548 مريضا.

وكانت الوزارة أعلنت عن تسجيل 138 وفاة و30581 إصابة بالفيروس في اليوم السابق.

وقد توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن تمر بلاده بما وصفها بـ “فترة صعبة” في مكافحة جائحة كورونا، حتى منتصف شهر أبريل القادم.

المصدر: وكالة رويترز