وزارة الدفاع الأفغانية تنفي ادعاءات طالبان حول السيطرة على منطقة “شارخ” في ولاية لوغار

نفت وزارة الدفاع الأفغانية الإثنين، سيطرة حركة طالبان على منطقة “شارخ” في ولاية لوغار شرقي البلاد، وذلك بعد إعلان الحركة سيطرتها عليها بعد معارك مع القوات الحكومية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية أن “شارخ” لم تسقط في يد حركة طالبان وأن المزيد من القوات الحكومية سوف تتوجه إلى تلك المنطقة.

كما نفى حاكم الولاية، بشدة في تصريحات إعلامية، سقوط “شارخ” بيد طالبان، وشدد على أن “العمليات التي تقوم بها القوات الأفغانية ضد طالبان ناجحة جدا”. وأشار الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، في بيان اليوم أيضا، إلى أن الحركة باتت تسيطر على “شارخ” وذلك بعدما وصفه بفرار القوات الحكومية من مركز المدينة ومقر الشرطة وكل الأماكن المحيطة في منطقة “شارخ”.

المصدر: سبوتنيك